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РФ нет смысла возвращаться в существующие Совет Европы и ПАСЕ

России в Совет Европы и ПАСЕ в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет, со временем возникнут новые институты, появятся новые политики, тогда и диалог с Москвой станет более востребованным, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

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