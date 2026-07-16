Панеш предложил регулировать ИИ-фильтры, чтобы нейросети не отсеивали резюме

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил отрегулировать ИИ-фильтры, так как системы автоматического отбора отсеивают до 90% откликов до того, как их увидит человек.
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