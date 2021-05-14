— И где ты так долго шлялся??? — Да вот зашел в магазин купить пива…

Мужчина на похорнах показательно плачется над могилой тещи:— Ох, мама, как же мы Вас всегда любить будем, как нам всем тяжело, на кого вы нас оставили, хоть бы на минуточку назад вернулись…Пролетающая мимо ворона с криком гадит ему на пиджак.