«Черные вдовы» в Красногоровке: Сырский дал приказ снайпершам отстреливать дезертиров и перебежчиков

Александр Ситников 30 мая 2024 г., 20:01 Танк ВСУ «прорвал» нашу оборону на 2 км, чтобы сдаться в плен Некоторые западные СМИ, а также Зе-пресса, цитируя оперативку Генштаба ВСУ, пишут, что 29 мая российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе якобы не было.