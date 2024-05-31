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Русский Днепропетровск

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«Черные вдовы» в Красногоровке: Сырский дал приказ снайпершам отстреливать дезертиров и перебежчиков

Александр Ситников 30 мая 2024 г., 20:01   Танк ВСУ «прорвал» нашу оборону на 2 км, чтобы сдаться в плен Некоторые западные СМИ, а также Зе-пресса, цитируя оперативку Генштаба ВСУ, пишут, что 29 мая российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе якобы не было.

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