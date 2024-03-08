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Медведев высмеял решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом

Медведев высмеял решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение президента США Джо Байдена сравнить себя с бывшим главой государства Франклином Рузвельтом, отметив, что такое сравнение оказалось не в пользу Байдена.

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