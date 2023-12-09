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Президент "Самбо-70" Лайшев: МОК хочет еще раз унизить Россию

Президент "Самбо-70" Лайшев: МОК хочет еще раз унизить Россию

Президент ЦСО "Самбо-70" Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить российских атлетов до Олимпиады 2024 года в нейтральном статусе, передает Sport24.

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