«Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Бумажная птица»

На ПМЭФ-2024 Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о внедрении AR-технологий в проекты благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»: «Школа жизни», «Картина мира», «Мечты сбываются», «Добрый кофе» и другие.