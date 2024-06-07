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«Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Бумажная птица»

«Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Бумажная птица»

На ПМЭФ-2024 Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о внедрении AR-технологий в проекты благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»: «Школа жизни», «Картина мира», «Мечты сбываются», «Добрый кофе» и другие.

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