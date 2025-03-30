Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сталин и Трамп, Байден и Троцкий

Сталин и Трамп, Байден и Троцкий

Решил накинуть текстик. Он «вырос» из каммента в ветке камрада Gora. Речь пойдёт о западном восприятии действий «сумасшедшего» Дональда ихнего Фредовича.

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