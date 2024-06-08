Россиянам рассказали о последствиях нарушения прикуса у взрослых Кариес и потеря зубов в прошлом могут привести к нарушению прикуса во взрослом возрасте, заявил стоматолог — хирург-имплантолог Александр Завалюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии