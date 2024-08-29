Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

Политика как она есть

Экс-командующий ВДВ России и ныне глава штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков высказался о последствиях атаки на Курскую область, заявив, что действия Украины ведут к росту напряженности в Восточно-Европейском регионе, передает ТАСС.