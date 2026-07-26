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Царьград

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Путин обвинил Запад в игнорировании обещаний о расширении НАТО

Путин обвинил Запад в игнорировании обещаний о расширении НАТО

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими ВМФ, что Западные страны не сдержали обещание, данное Михаилу Горбачеву, о нерасширении НАТО на восток, проявляя пренебрежение к безопасности России.

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