Путин обвинил Запад в игнорировании обещаний о расширении НАТО

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими ВМФ, что Западные страны не сдержали обещание, данное Михаилу Горбачеву, о нерасширении НАТО на восток, проявляя пренебрежение к безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии