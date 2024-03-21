Болеем за "Бузулук" В эту пятницу в 22:15 в рамках ЛФЛ «Чемпион» наши футболисты встречаются с командой «ВолгГМУ» ⚽️⚽️⚽️ А 23 марта в г.
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Болеем за "Бузулук" В эту пятницу в 22:15 в рамках ЛФЛ «Чемпион» наши футболисты встречаются с командой «ВолгГМУ» ⚽️⚽️⚽️ А 23 марта в г.