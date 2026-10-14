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OilPrice

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Wall Street Sees Inflation Easing Even With Oil Above $90

The U.S. Consumer Price Index (CPI) report is due to be released on Wednesday, with economists predicting that key inflation metrics continued to moderate in September despite elevated oil prices, giving the Fed room to slow down on interest rate hikes.

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