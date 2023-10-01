РЕН ТВ расскажет, как китайцы едят жареные камни

Unsplash Блюда средневекового стола могли бы удивить и даже шокировать современного человека. Некоторые детали о еде того времени рассказала РЕН ТВ диетолог, нутрициолог, историк кулинарии Марина Кумерина.
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