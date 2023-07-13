NYT: Зеленский угрожал не приехать на первое заседание совета Украина-НАТО

СМ

Сергей Медведев

Да пусть не приезжает!НАТО уже устало от постоянного "Дай",льющегося из уст пана зе.Два процента от ВВП,которые платят страны -члены НАТО в бюджет организации,за Украину кто платить станет?Папа Римский что ли?Так понтифику этого не надо,он в Ватикане руко(й)водит!И какая-то Украина понтифику до форточки!