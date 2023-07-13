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NYT: Зеленский угрожал не приехать на первое заседание совета Украина-НАТО

NYT: Зеленский угрожал не приехать на первое заседание совета Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал западным союзникам отсутствовать на первом заседании совета Украина — НАТО, который состоялся в Вильнюсе 12 июля.

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Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Да пусть не приезжает!НАТО уже устало от постоянного &quot;Дай&quot;,льющегося из уст пана зе.Два процента от ВВП,которые платят страны -члены НАТО в бюджет организации,за Украину кто платить станет?Папа Римский что ли?Так понтифику этого не надо,он в Ватикане руко(й)водит!И какая-то Украина понтифику до форточки!
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