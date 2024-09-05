2,5K прочтений Вчера Украинской армии с каждым днем все больше не хватает живой силы. Неужели «на мясо» пустят совсем молодых парней, едва окончивших школу? И что тогда будет в стране? Фото: Leo Correa / ТАСС; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.