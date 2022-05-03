РЖД подают зерно вместо угля под санкционным соусом. Топ-менеджер железнодорожного холдинга предложил заменить на Восточном полигоне уголь хлебом и контейнерами

На фоне непрекращающихся экономических и логистических проблем ОАО «Российские железные дороги» сделали ход конём: предложили перепрофилировать порты Дальнего Востока с точки зрения грузопотоков.
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