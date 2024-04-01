ПДД, РЖД, алкоголь и семь погибших. Vgudok озвучивает непопулярную версию очередного смертельного ЧП на железнодорожном переезде под Ярославлем

1 апреля в 14 часов 36 минут на Северной железной дороге в Ярославской области, на переезде между станциями Шушково и Берендеево, рейсовый автобус с пассажирами оказался на пути пассажирского поезда №15 сообщением Архангельск — Москва.
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