Его жизнь – страницы истории округа. Какими путями и транспортом доставлялась почта в далёкие шестидесятые

Ветеран Ямала, труда, кавалер ордена Красного Знамени и ордена Ленина, почётный работник связи Российской Федерации, почётный гражданин Ямала Анатолий Щирский 17 ноября отметил солидную юбилейную дату – 85 лет со дня рождения.
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