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Левандовски удивлен, что «Бавария» до сих пор не предложила ему новый контракт

Будущее Роберта Левандовского остается неопределенным. По данным Bild, форвард и его агент Пини Захави удивлены, что никто из боссов «Баварии» до сих пор не связался с ними для обсуждения нового контракта.

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