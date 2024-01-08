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Блогер-миллионник Косенко бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради видео

Блогер-миллионник Косенко бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради видео

Блогер-миллионник Сергей Косенко кинул своего двухмесячного сына в сугроб ради «популярного видео». Мужчина, который имеет 6,9 миллиона подписчиков в социальных сетях, разместил ролик, на котором он бросил малыша в черно-белом комбинезоне в снег.

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