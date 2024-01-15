На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в СВО

На Сахалине суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа. Его лишили свободы на 2 года 9 месяцев, сообщается 15 января на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
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