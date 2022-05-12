Новое оружие США на Украине: Политолог рассказал, что последует за ударами по крупным городам России

Произошедшее в Германии событие несет прямую угрозу России, уверены специалисты. Напомним, ещё в середине апреля там создали военно-политическую коалицию из 40 государств, которая пообещала сделать всё возможное для "победы Украины на поле боя".
Произошедшее в Германии событие несет прямую угрозу России, уверены специалисты. Напомним, ещё в середине апреля там создали военно-политическую коалицию из 40 государств, которая пообещала сделать всё возможное для "победы Украины на поле боя".
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