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Марочко сообщил, что средства РЭБ РФ стали глушить спутниковый интернет Starlink

Марочко сообщил, что средства РЭБ РФ стали глушить спутниковый интернет Starlink

Военные Вооруженных сил России стали использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения спутникового интернета Starlink на Луганском тактическом направлении, утверждает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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