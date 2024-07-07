Ничего личного, просто индийский бизнес

«Углубление стратегического сближения между Россией и Китаем неудобно для Нью-Дели, потому что это как если бы ваш лучший друг спал с врагом» — такие слова Свасти Рао, научного сотрудника Института оборонных исследований, поддерживаемого министерством обороны Индии, передает Bloomberg.