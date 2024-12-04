В центральный аппарат будет доложено по информации о проживании людей в опасных условиях в Красноярском крае

В социальных медиа опубликовано видеообращение жителей Красноярска, сообщающих, что многоквартирный дом на 2-й Огородной улице стоит на берегу Енисея и постепенно смещается вниз из-за оползня, на протяжении нескольких лет вода затапливает подвал.