Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Усиление глобального водного кризиса превращается не только в экологическую, но и в геополитическую проблему, которой норовят воспользоваться Украина и НАТО в борьбе с Россией.
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