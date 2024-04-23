Руководителю государственной статистики в Тульской области присвоено звание

Руководителю Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктору Нехаеву присвоено почетное звание «Почетный работник государственной статистики» с вручением нагрудного знака.
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