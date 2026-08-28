Кому и что подписал Путин? Итак, президент России подписал указ, который уже вызвал шквал откликов в интернете.
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Кому и что подписал Путин? Итак, президент России подписал указ, который уже вызвал шквал откликов в интернете.
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