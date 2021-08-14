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Инженеры ЮВО укрепят берег водоема в балке Рябинина у строящегося храма Св. Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону

Инженеры ЮВО укрепят берег водоема в балке Рябинина у строящегося храма Св. Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону

Согласно дорожной карте, благоустройство территории Главного православного воинского храма ЮВО планируется завершить к 1 декабря.

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