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Выдачи потребительских кредитов в России в июне сократились впервые с начала года

Выдачи потребительских кредитов в России в июне сократились впервые с начала года

В России за июнь было выдано 2,99 млн кредитов наличными на 631,36 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдач сократились на 9%, а количество осталось на прежнем уровне, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия» 23 июля.

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