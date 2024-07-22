Выдачи потребительских кредитов в России в июне сократились впервые с начала года

В России за июнь было выдано 2,99 млн кредитов наличными на 631,36 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдач сократились на 9%, а количество осталось на прежнем уровне, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия» 23 июля.