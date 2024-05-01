"РБ Спорт": новый сезон РПЛ стартует 21 июля, матч за Суперкубок - 13 июля

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 21 июля. Об этом сообщает издание "РБ Спорт". По информации источника, за день до финала чемпионата Европы 2024 года будет сыгран матч за Суперкубок России.
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