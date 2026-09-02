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Спорт Уик-Энд

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«Рубин» снова выиграл послематчевую дуэль. Команды оживили серию пенальти потасовкой

«Рубин» снова выиграл послематчевую дуэль. Команды оживили серию пенальти потасовкой

Группа А«ОРЕНБУРГ» - «РУБИН» - 1:1 (0:1, пенальти - 2:4) Голы: Сиве, 12 (0:1). Ан. Касаджиков, 54 (1:1).

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