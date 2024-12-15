Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море

Спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы принимает участие в спасательной операции в Черном море из-за крушения двух танкеров, к месту ЧП также следует МФАСС «Спасатель Ильин».
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