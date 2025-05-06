В Пакистане заверили, что удары Индии по территории страны не останутся без ответа

ИСЛАМАБАД, 7 мая. /ТАСС/. Удары ВС Индии по территории Пакистана не останутся без ответа. Об этом заявил начальник Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил исламской республики Ахмед Шариф Чоудри.
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