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Царьград

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Трамп отправил Кушнера и Уиткоффа в Москву для мирных переговоров

Трамп отправил Кушнера и Уиткоффа в Москву для мирных переговоров

Спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер прибыли в Россию с мирной миссией, предложенной президентом Дональдом Трампом.

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