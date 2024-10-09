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США ведут тайные переговоры с Ираном: Раскрыта основная повестка

США ведут тайные переговоры с Ираном: Раскрыта основная повестка

В Channel 12 узнали, какую тему Вашингтон обсуждает с арабскими странамиПо данным 12-го израильского телеканала, руководство США проводит с Ираном тайные переговоры, которые посвящены достижению мира на Ближнем Востоке.

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