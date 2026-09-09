В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

Житель индийского города Гувахати сознался в убийстве 25-летней жены. Из ревности он зарезал супругу и скормил ее останки собакам, сообщило издание news9live .
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