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В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

Житель индийского города Гувахати сознался в убийстве 25-летней жены. Из ревности он зарезал супругу и скормил ее останки собакам, сообщило издание news9live .

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