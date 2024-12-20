Нормативная база, направленная на охрану окружающей среды, будет усовершенствована. Депутаты проголосовали в первом чтении на вчерашнем заседании за проект закона об экологической ответственности, касающийся предотвращения и устранения ущерба окружающей среде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии