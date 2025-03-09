Разделяй и властвуй

Кризис капитализма, западного глобального проекта Основа нынешнего безумия в Малороссии-Украине, перманентной катастрофы-войны на Ближнем Востоке, раскола элиты и общества в США, европейского бедлама, который убивает национальные государства (Гибель белой расы и «ковчег» Россия), — это кризис капитализма, западного проекта глобализации на основе общества потребления, которое быстро выродилось в общество истребления и самоистребления, убивающего как биосферу, так и самого человека.