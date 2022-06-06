Цифровая медицина – следующий шаг в области лечения и прогнозирования заболеваний

Цифровая медицина – следующий шаг в области лечения и прогнозирования заболеваний

Цифровизация медицины — одно из наиболее перспективных направлений развития сегмента здравоохранения.

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