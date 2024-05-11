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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаев может продлить контракт с «Локомотивом» до 2026 года. Сейчас у вратаря договор до конца сезона-2024/25 (Metaratings)

Нынешний контракт 24-летнего голкипера действует до конца сезона-2024/25. Руководство ярославского клуба хотело бы добавить к этому сроку еще один год, сообщает Metaratings.

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