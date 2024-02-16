День спонтанного проявления доброты ежегодно отмечают 17 февраля Анна ЧернышоваМеждународный день случайного проявления доброты — это неофициальный праздник, который возник по инициативе многих благотворительных организаций по всему миру.
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