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День спонтанного проявления доброты ежегодно отмечают 17 февраля

День спонтанного проявления доброты ежегодно отмечают 17 февраля

День спонтанного проявления доброты ежегодно отмечают 17 февраля Анна ЧернышоваМеждународный день случайного проявления доброты — это неофициальный праздник, который возник по инициативе многих благотворительных организаций по всему миру.

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