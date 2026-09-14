FT: соглашения между РФ и Украиной об ударах по энергетике пока нет

Окончательного соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетике между Россией и Украиной пока нет.
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