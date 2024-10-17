Возможное убийство около 250 мигрантов расследуют в Афганистане

Афганские власти начали расследование в связи с возможным убийством до двух с половиной сотен мигрантов из страны на иранско-пакистанской границе, сообщил в соцсети X* официальный представитель Исламского эмирата Забиулла Муджахид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии