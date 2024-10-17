Е.Уфимцев: искусственный интеллект станет помощником для страховых агентов

Искусственный интеллект станет помощником в страховании, в частности для страховых агентов. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в ходе секции ВСС «Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект», организованной в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.