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Е.Уфимцев: искусственный интеллект станет помощником для страховых агентов

Е.Уфимцев: искусственный интеллект станет помощником для страховых агентов

Искусственный интеллект станет помощником в страховании, в частности для страховых агентов. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в ходе секции ВСС «Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект», организованной в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.

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