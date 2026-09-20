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Царьград

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Россию захлестнула странная болезнь. Всё ломит, а повода для больничного нет. Что это такое?

Россию захлестнула странная болезнь. Всё ломит, а повода для больничного нет. Что это такое?

Слабость, насморк, сухость слизистых и такая боль в горле, что трудно глотать — но градусник упрямо показывает 36,6.

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