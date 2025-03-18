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Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

России выгодно, чтобы республиканцы сохранили власть, потому совсем уж жестко давить на США не будут Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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Комментарии
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ЮЛ
Юрий Латов
Да зачем Польше, Венгрии и Румынии такое добро! У них своих проблем хватает.
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5 час.
Юрий Юрченко
Нельзя верить ни америкосам, ни еврошакалам. Только безусловная капитуляция укров. Других вариантов нет.
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2 час.
Vladimir Soukhatchev
Вы ошибаетесь утверждая - &quot;Но финансы - это, по общему счёту, не критично - дело наживное.&quot; Это не соответствует реальной финансовой ситуации в США после 14 лет правления Дерьмократов и появлению Госдолга в $36-37 ТРЛН и бюджетного дефицита в $1ТРЛН Которые Необходимо Обслуживать при реальной угрозе Дефолта! Трамп и Ко этим и занимаются в режиме 24/7 и любых денег не погнушаются ради этого!!!
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37 мин.
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