Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

Да зачем Польше, Венгрии и Румынии такое добро! У них своих проблем хватает.

Vladimir Soukhatchev

Вы ошибаетесь утверждая - "Но финансы - это, по общему счёту, не критично - дело наживное." Это не соответствует реальной финансовой ситуации в США после 14 лет правления Дерьмократов и появлению Госдолга в $36-37 ТРЛН и бюджетного дефицита в $1ТРЛН Которые Необходимо Обслуживать при реальной угрозе Дефолта! Трамп и Ко этим и занимаются в режиме 24/7 и любых денег не погнушаются ради этого!!!