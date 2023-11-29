На этом фоне Апти Алаудинов заявил о том, что большая часть бойцов ВСУ сдается в плен. СМИ: у ВС РФ появилось новое грозное оружие — «Термит» В России открыли серийное производство БПЛА ударного вертолета МДП-01 «Термит».