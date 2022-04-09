Лука Дончич получил 16-й технический и должен пропустить последний матч регулярки

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне-2021/22 и должен пропустить последний матч регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» в воскресенье.

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